Напавшим на сотрудников телеканала россиянам пригрозили уголовным делом

СК по Омской области проведет проверку сообщения о нападении на сотрудников «12 канала»

В Следственном комитете (СК) по Омской области прокомментировали сообщения о том, что на сотрудников «12 канала», которые пытались снять сюжет в селе Усть-Заостровка, напали местные жители. О том, что в отношении жителей российского региона могут возбудить уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что на корреспондентов телеканала "12 канал" напали жители на улице в селе Усть-Заостровка», — заявили в СК.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 144 Уголовного кодекса РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

О нападении на свою съемочную группу «12 канал» сообщил 12 октября. Корреспондента, который пытался снять сюжет у дома мужчины, подозреваемого в наркоторговле, атаковали его родственники. «Корреспондент отделалась царапиной, однако техника пострадала — нападавшие вырвали базу радиопетли и повредили штатив», — говорится на сайте телеканала. Отмечается, что журналистка дала показания полиции, было подано заявление о нападении и порче имущества.

Позднее телеканал сообщил, что в бюро судебно-медицинской экспертизы у сотрудницы были зафиксированы синяки на колене, царапины на предплечье и ухе.