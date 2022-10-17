ФСБ задержала начальника полиции в Брянске при получении миллиона рублей

СКР: начальник отдела полиции в Брянской области арестован за покушение на мошенничество

Сотрудники ФСБ задержали начальника межмуниципального отдела МВД России «Брянский» при получении одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Полицейскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, он арестован по решению суда.

По версии следствия, вечером 14 октября начальник отдела полиции договорился с представителем частной компании за пять миллионов рублей не привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности. Силовика задержали при получении первого транша в один миллион рублей.

10 октября Верх-Исетский районный суд приговорил к семи годам заключения бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Екатеринбургу Дмитрия Ковалева за получение взяток. Он со своими подчиненными 4 мая 2021 года задержали подозреваемого в хранении наркотиков. У задержанного они нашли фото и видео, на основании которых полиция могла расследовать другие уголовные дела, но Ковалев потребовал от мужчины взятку, чтобы избежать новых уголовных дел.