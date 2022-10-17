Россиянам назвали правила профилактического приема йода

Врач Бурдакова: недостаток йода в организме можно восполнять с помощью йодированной соли

Недостаток йода в организме можно восполнять с помощью йодированной соли, рассказала россиянам врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО-Москва» Виолетта Бурдакова. Правила профилактического приема йода она назвала в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Бурдакова указала на то, что йод — это единственный микроэлемент, который участвует в синтезе гормонов и является их составной частью. При этом, отметила она, организм человека не синтезирует йод, этот элемент поступает с продуктами питания и водой. Дефицит йода, по словам Бурдаковой, может определить только врач-эндокринолог, который на основании анамнеза и осмотра назначит необходимые обследования, чтобы подобрать соответствующую терапию. «В отличие от препаратов йодида калия, контролировать потребление йода при приеме БАД невозможно, и, следовательно, лечащий врач не может внести необходимые коррективы в ход лечения. Поэтому БАД не подходят для профилактики и терапии», — предупредила она.

Больше всего йода, продолжила врач, содержится в морепродуктах: в морской капусте его встречается около 220 миллиграммов на 100 граммов, а в креветках — 150 миллиграммов на 100 граммов. Йод также есть в клюкве, клубнике, черносливе, треске, грудке индейки, картофеле, белой фасоли. «Для того, чтобы обогатить рацион йодом, выпускаются специально маркированные пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30 процентов суточной нормы этого микроэлемента. Наиболее популярный среди них — йодированная поваренная соль», — рассказала врач, добавив, что если использовать такую соль в пищу вместо обычной, можно получить всю суточную норму йода.

При этом информация о добавленном йоде, обратила внимание Бурдакова, должна содержаться на упаковке соли. «Для России это ГОСТы 13830–91 и Р 51575–2000. Соль "морская", "ископаемая", "фито", "с витаминами" достаточного количества йода не содержат», — подчеркнула врач, добавив, что йодированная соль сохраняет свои свойства не дольше трех-четырех месяцев даже в закрытой таре. «Йод сильно улетучивается из такой соли при интенсивном кипячении. При разных способах приготовления продуктов его потери составляют от 22 до 60 процентов. Йод также быстро улетучивается из влажной соли и открытых солонок», — предупредила она.

Нехватка йода в организме, заявила врач, приводит к нарушению функции щитовидной железы. «Дефицит йода вызывает ощущение постоянной усталости, быстрое утомление при физических нагрузках. Появляется заторможенность, раздражительность, нервозность», — предостерегла Бурдакова, отметив, что длительный недостаток йода может привести к патологиям сердечно-сосудистой системы и нарушению репродуктивной функции. Избыток йода, в свою очередь, ведет к отекам, тошноте, рвоте, появлению гнойничков на коже, насморка, конъюнктивита, повышению температуры, болям в суставах. «Высокое потребление йода может вызывать развитие зоба, повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ), что увеличивает вероятность развития гипотиреоза», — предупредила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приема «Клопидогрела» — популярного лекарства из группы антиагрегантов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что в редких случаях лечение этим препаратом приводит к смерти.