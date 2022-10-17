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06:51, 17 октября 2022Мир

Япония захотела получить способность дольше воевать

Премьер Кисида заявил, что Япония повысит возможность войск по ведению длительных боев

Фото: Kyodo / Reuters

Правительство Японии намерено укрепить способность своих Вооруженных сил вести длительные боевые действия. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Об этом пишет ТАСС.

«Мы намерены комплексно подойти к укреплению оборонной мощи при формировании государственного бюджета на 2023 финансовый год. Крайне важным моментом при этом станет формирование потенциала ведения длительных военных действий, а также укрепление соответствующих оборонных сооружений», — сообщил он.

Японские депутаты в ходе дебатов также указали на необходимость масштабного накопления боеприпасов и модернизации военных объектов. Председатель Политического совета правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда, в частности, призвал выделять на это больше финансирования.

«Выделения на эти цели суммы в размере 2 процентов валового национального продукта может не хватить», — указал он.

По данным японской газеты Nikkei, имеющихся у ВС Японии боеприпасов хватит лишь на два месяца активных боевых действий, при этом у пятой части снарядов и ракет уже истек предельный срок годности. Также, отмечает издание, половина имеющейся военной техники требует ремонта или простаивает из-за нехватки материалов для техобслуживания.

В конце августа сообщалось, что Минобороны Японии планирует включить в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год расходы на повышение потенциала по перехвату ракет гиперзвуковых систем вооружений. Ведомство обратило внимание на успехи России и Китая в разработке соответствующих систем вооружений и решило расширить возможности по перехвату.

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Марина Совина
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