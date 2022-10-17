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21:20, 17 октября 2022Россия

Глава МЧС России вылетел на место падения Су-34 в Ейске

Глава МЧС России Куренков вылетел на место падения самолета Су-34 в Ейске

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место падения самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место ЧС в Ейске», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении истребителя Су-34 в Ейске увеличилось до 3 человек. Как сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, также 7 взрослых и 1 ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения и были доставлены в стационар.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. Самолет загорелся в воздухе и начал резко снижаться. По данным Минобороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя.

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Марина Совина
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