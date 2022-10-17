Россиян предупредили о штрафах за хранение домашних заготовок

«Прайм»: юрист Кудерко заявила, что хранение солений в подвалах многоэтажек противозаконно

Россияне, которые неправильно хранят заготовки в многоквартирном доме, могут получить штраф. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — заявила Кудерко.

По словам специалиста, хранить в подвалах многоэтажек соленья противозаконно. Подвал многоэтажного дома не предназначен для хранения личных вещей, в отличии от частного дома, если это не предусмотрено техпаспортом или проектом, заявила юрист.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил, что домашние заготовки в виде солений и консервов могут быть опасными для жизни и здоровья. Никифоров указал, что в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма, который оказывается смертельным для некоторых людей.

