Сообщение о надписях с ошибками на российской военной технике оказалось недостоверным

Сообщение о надписях с ошибками на технике ВС России оказалось недостоверным.

Утверждения о том, что российские солдаты якобы размещают на боевой технике надписи времен Великой Отечественной войны с грамматическими ошибками, появились в Telegram-канале экс-замглавы МВД Украины Антона Геращенко 15 октября.

Украинский политический деятель сопроводил публикацию фотографией — на ней запечатлен поврежденный гусеничный транспортер со сделанной от руки надписью «На Бирлин». На капоте техники, на которой не видно опознавательных знаков, размещена детская мягкая игрушка. При этом никаких подробностей, к примеру, о том, где именно и при каких обстоятельствах был сделан снимок, не приводится.

В тот же день с Telegram-каналом «Думская — новости Одессы» связался режиссер фильма «Украинские военные истории» Владимир Нагорный и рассказал, что техника, демонстрируемая на фото, является декорацией к его новой картине — и надпись на ней размещал он сам. Съемки фильма проходят в Харьковской области. Среди актеров — бойцы войск территориальной обороны.

Публикация была также сопровождена видеороликом со съемочной площадки — на кадрах видно, что транспортер стоит в окружении членов съемочной группы: технику снимают в клубах дыма от шашки, которую держит ассистент. Известно, что впоследствии транспортер был поражен выстрелом из пехотного огнемета «Шмель».

Украинский режиссер Нагорный известен своими музыкальными клипами в поддержку Вооруженных сил Украины и украинской теробороны.

Утверждения о том, что бойцы ВС России размещают на военной технике надписи с ошибками, получила распространение лишь в Telegram-каналах, преимущественно в украинском сегменте. При этом опровержение ложных сведений опубликовали многие крупные российские СМИ, в их числе оказались «Российская газета», РИА новости, News.ru, MK.RU, Life, РЕН ТВ.