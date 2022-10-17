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17:40, 17 октября 2022Ценности

Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте

Оксана Самойлова и Джиган показали видео отдыха на трехпалубной яхте в океане

Кадр: @samoylovaoxana

Российский рэпер Джиган и его жена, бизнесвумен Оксана Самойлова, показали видео, которые они сняли во время отдыха с детьми. Соответсвующие кадры появились в Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезд в понедельник, 17 октября.

Так, Самойлова продемонстрировала в сторис белую трехпалубную яхту, не называя ее точного местоположения. В ролике она поднимается на борт по трапу, а экипаж вручает ей букет красных роз и предлагает коктейли. «Ну что, приключения начинаются. Ни один отель не сравнится по количеству впечатлений с отдыхом на лодке в океане», — подписала кадры блогерша.

Она также опубликовала несколько снимков, на которых позирует вместе со старшей дочерью Ариелой в одинаковых купальных костюмах на острове. Джиган в свою очередь разместил в соцсети видео о рыбалке и похвастался своим уловом. Кроме того, он запечатлел проплывающую мимо яхты акулу.

Ранее в октябре Самойлова оценила свое тело в бикини словами «в спортзал можно не ходить». На размещенных в соцсетях кадрах блогерша предстала в купальнике лилово-розового оттенка. Она снялась на фоне бассейна, показав фигуру с разных ракурсов. При этом инфлюэнсерша отметила, что этим роликом планировала мотивировать себя посещать спортзал, однако впоследствии поменяла свое решение.

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Карина Черных
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