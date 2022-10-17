Российская стюардесса раскрыла секретные фразы бортпроводников

Стюардесса «Аэрофлота» рассказала, что летящих без родителей детей называют умками

Российская стюардесса Анна, работающая в авиакомпании «Аэрофлот» раскрыла значение нескольких слов из слэнга бортпроводников. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

Так, детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками». Под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту, а также это обозначение самого члена экипажа, который обслуживает пассажиров и предлагает им что-то приобрести в полете.

«Пассажиров мы называем "паксы". Сокращенно от passengers (англ. — прим. «Ленты.ру»), по-русски так получается. Самолеты, наши аэробусы, мы называем "арбузы"», — пояснила значение секретных фраз сотрудница авиакомпании.

Ранее в октябре американский бортпроводник раскрыл, как на самочувствие авиапассажиров может повлиять правильный утренний прием пищи. По его словам, перед полетом необходимо употреблять в пищу растительные продукты, содержащие антиоксиданты.