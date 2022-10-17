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15:53, 17 октября 2022Культура

Умерла исполнительница хита Come into My Life Джойс Симс

На 64-м году жизни скончалась исполнительница хита Come into My Life Джойс Симс

Фото: Robin Little / Getty Images

На 64-м году жизни скончалась американская певица и исполнительница хита Come into My Life Джойс Симс. Об этом сообщает Deadline.

Причины смерти артистки не раскрываются. Летом этого года певица гастролировала по Великобритании, а к концу 2022-го собиралась выпустить новый альбом.

Джойс Симс родилась 6 августа 1959 года в американском штате Нью-Йорк. Первым хитом артистки стала песня All and All, спродюсированная Куртисом Мантроником в 1986 году. Через два года Симс выпустила композицию под названием Come into My Life, в создании которой ей также помогал Мантроник. Трек попал в чарт Billboard Hot 100.

Семплы песен исполнительницы использовались Снуп Доггом, Энджи Стоуном и другим артистами в своих композициях.

Ранее стало известно, что 41-летний гаитянский певец Микабен умер во время концерта в Париже.

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Анастасия Астахова
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