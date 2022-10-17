Россиянку осудили на три года условно за продажу новорожденного ребенка

В Красноярске осудили на три года условно суррогатную мать за продажу новорожденного сына

Суд в Красноярске приговорил к трем годам и двум месяцем лишения свободы условно 33-летнюю местную жительницу, продавшую новорожденного сына за 850 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова.

Женщина признана виновной по пунктам «б», «з» части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. Суд назначил ей испытательный срок два года.

Россиянка решила выносить и родить ребенка за деньги, для чего нашла в интернете страницу компании «Дидилия», занимающуюся суррогатным материнством, и отправила свою анкету с контактными данными, уточняет официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова. В ноябре 2019 года организация помогла клиентке прибыть в Пномпень — столицу Камбоджи, где в местной клинике произошло оплодотворение.

В феврале 2020 года суррогатная мама вернулась в Красноярск и в ноябре 2020 года в местной клинике родила ребенка. После выписки она оставила новорожденного мальчика в перинатальном центре.

В красноярском ЗАГСе фигурантка указала себя в качестве матери ребенка, поэтому по закону должна была нести родительские обязанности. Однако женщина оформила доверенность на директора «Дидилии» и его знакомых, чтобы те могли распоряжаться младенцем. После чего она получила вознаграждение.

Уголовные дела о торговле детьми тремя другими женщинами находятся в суде.

Ранее суд в Красноярске приговорил к трем годам лишения свободы 28-летнюю уроженку Казахстана, продавшую новорожденного ребенка за 13 тысяч долларов.