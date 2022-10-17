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06:54, 17 октября 2022Культура

Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood

Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом
Билли Айлиш

Билли Айлиш . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую поп-исполнительницу Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом музыкальной группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Об этом сообщает Page Six.

Поклонники встретили артистов на мероприятии Halloween Horror Nights в Лос-Анджелесе в честь наступающего Хэллоуина, где музыканты посетили «Дом с привидениями». Они покидали парк, держась за руки.

Отмечается, что поклонники недовольны выбором певицы, так как Разерфорд старше Айлиш на 11 лет.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш вышла в свет в старой одежде двухлетней давности. Знаменитость посетила церемонию вручения наград Ассоциации экологических СМИ (EMA), которая состоялась в Лос-Анджеле. Фотографы запечатлели певицу в костюме итальянского бренда Gucci цвета хаки, состоящем из оверсайз-блузки и широких брюк, в сочетании с черной массивной обувью на платформе. При этом на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках.

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Марина Совина
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