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11:10, 17 октября 2022Силовые структуры

Бывшего замгубернатора Томской области задержали по делу о хищении

В Томской области бывшего замгубернатора Евгения Паршуто задержали по делу о хищении

Кадр: видео УФСБ России по Томской области

В Томской области задержали бывшего заместителя губернатора региона по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто по делу о хищении. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о строительстве школы в селе Корнилово. В 2019 году в этом районе началось строительство образовательного учреждения. В 2021 году школа должна была открыться, однако сроки изменились. Тогда администрация расторгла договор с компанией «Спецмонтажстрой». Отмечается, что руководителя этой компании обвиняют в хищении 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего сотрудника администрации Томской области по подозрению в использовании поддельных дипломов о высшем образовании.

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Екатерина Власова
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