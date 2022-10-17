Россиянку осудили на семь лет за убийство мужа из-за ссоры о яичнице

Под Мурманском дали 7 лет пенсионерке, зарезавшей мужа из-за просьбы приготовить яичницу

В Мурманской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 63-летнюю местную жительницу за убийство 60-летнего супруга: осужденная зарезала мужа. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 6 ноября 2021 года фигурантка выпивала с мужем в квартире на улице Тягунова. Там они поссорились из-за того, что мужчина попросил возлюбленную приготовить яичницу, но та отказалась. Тогда пенсионерка взяла нож и десять раз ударила им супруга. Затем осужденная позвонила сыну, рассказала обо всем, что произошло, и он вызвал скорую помочь. Однако жертва скончалась в больнице спустя неделю.

Женщина полностью признала вину.