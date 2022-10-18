Саудовская Аравия захотела присоединиться к БРИКС

Президент ЮАР Рамапоса заявил, что Саудовская Аравия заинтересована во вступлении в БРИКС

Саудовская Аравия захотела присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам своего визита в королевство. Об этом пишет ТАСС.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС», — рассказал глава ЮАР.

Он добавил, что вопрос о членстве поднимут на саммите БРИКС в 2023 году и будет принято решение.

Ранее китайские политические эксперты заявили, что США не смогут прервать отношения с Саудовской Аравией в отместку за совместное с Россией решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.