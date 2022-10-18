Адвокат назвал грозящее поджегшим россиянку подросткам наказание

Адвокат Нефедовский: 12-летний мальчик избежит уголовного наказания за поджог пенсионерки

Признавшийся в поджоге пенсионерки 12-летний подросток из Свердловской области избежит уголовной ответственности, так как еще не достиг 14 лет, заявил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский, а его 16-летний подельник отправится в колонию. О том, какое наказание грозит подросткам, Нефедовский рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Максимальное наказание для подростка, которому 16 лет, — десять лет лишения свободы, больше у нас малолетним не дают», — сообщил адвокат. Он допустил, что суд может дать ему меньший срок, так как тот факт, что он признал вину и пытался потушить огонь, является смягчающим обстоятельством. При этом, по словам Нефедовского, до 18 лет подросток будет содержаться в воспитательной колонии, а после совершеннолетия может быть направлен во взрослую колонию.

«Мальчику 12 лет ничего не может быть, он не подлежит уголовной ответственности, у нас она с 14 лет. Будут штрафные санкции для родителей, самого мальчика поставят на учет, какая-то комиссия будет за ним смотреть, может быть, проверят его психическое состояние, чтобы выяснить, почему он так поступил», — сообщил адвокат.

Двое несовершеннолетних 16 октября облили горючей жидкостью и подожгли пенсионерку в Алапаевске. После того как жертва загорелась, подростки испугались и начали искать воду, чтобы потушить огонь, но не успели ничего сделать: потерпевшая умерла.

Правоохранители задержали обоих фигурантов. Они полностью признали вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

