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11:30, 18 октября 2022Россия

Объяснена опасность выявленного в России вируса гриппа А/Н3N2

Центр «Вектор»: в России необходимо готовиться к приходу вируса гриппа Н3N2

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

От обычных сезонных вариантов гриппа А/Н3N2 отличается тем, что болезнь протекает интенсивно, зачастую — с высокой температурой. Опасность этого гриппа «Ленте.ру» объяснил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

По словам специалиста, к приходу этого варианта гриппа необходимо относиться серьезно. «Выражены симптомы общей интоксикации: ломота в теле, болезненность», — уточнил Семенов, добавив, что различные варианты гриппа «кружат» вокруг России, однако рано или поздно окажутся внутри страны.

Укрепить иммунитет перед сезоном гриппа помогут прививки, закаливающие процедуры, прием профилактических средств и другие общеукрепляющие мероприятия, подчеркнул доктор биологических наук. «И даже если происходит так называемый вакцинный пробой и человек заболевает, грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда», — рассказал специалист.

Кроме того, он назвал важным показанием к вакцинации принадлежность человека к той или иной группе риска. В первую очередь следует сделать прививку пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, резюмировал Семенов.

18 октября РБК сообщил, что в Уфе выявили один ввозной случай гриппа H3N2. Это первый в текущем эпидсезоне случай, болезнь у пациента протекала со средней степенью тяжести, уточнила замглавы Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.

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Юлия Ямпольская
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