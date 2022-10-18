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13:14, 18 октября 2022Силовые структуры

В центре Москвы двое узбеков похитили мужчину ради выкупа

В центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и требовали выкуп в 400 тыс. руб

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и требовали за него выкуп от родственников в 400 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, напавшие 24 и 36 лет вечером 13 октября у жилого дома на улице Земляной вал схватили потерпевшего и, угрожая убийством, насильно усадили в автомобиль. Его возили по Москве и области, избивая, требовали по телефону от родственников заложника выкуп.

В Балашихе полицейские остановили машину и обнаружили в салоне связанного человека. Похитителей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.

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Любовь Ширижик
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