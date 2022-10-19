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21:32, 19 октября 2022Экономика

Байден заявил о планах высвободить больше нефти из стратегического запаса США

Байден: США в декабре высвободят 15 млн баррелей нефти из стратегического запаса

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что США в декабре высвободят еще 15 миллионов баррелей нефти их стратегического запаса страны (SPR). Такое решение он анонсировал, выступая в Белом доме. Трансляция опубликована на Youtube-канале The Wight House.

«Министерство энергетики высвободит еще 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного запаса, увеличив таким образом ранее заявленный объем в декабре», — объявил американский лидер.

Он предупредил, что США в дальнейшем могут продолжить подобные меры для снижения цен на энергоносители. «В ближайшие месяцы такой шаг можно повторить, если возникнет необходимость», — отметил он.

Ранее сообщалось, что стратегические запасы нефти США истощились до показателей в 434,1 миллиона баррелей, достигнув минимального уровня с 1984 года. Уточняется, что за последнюю неделю нефтяной резерв Соединенных Штатов сократились на 8,4 миллиона баррелей. При этом данное высвобождение запасов топлива оказалось самым значительным с мая.

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Марина Совина
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