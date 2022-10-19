Россиянин изнасиловал 13-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским

В Бурятии мужчина изнасиловал дочь и открыл огонь по приехавшим по ее звонку полицейским

В Бурятии 37-летний местный житель признался в изнасиловании 13-летней дочери и посягательстве на жизнь полицейских. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант сейчас находится в больнице под охраной сотрудников МВД, он признался в содеянном. Ему предъявили обвинения, решается вопрос об аресте.

По данным следствия, 17 октября в небольшом улусе на территории Закаменского района нетрезвый россиянин, оставшись наедине с дочерью, надругался над ней. После этого девочка позвонила в полицию. Когда на место приехала следственно-оперативная группа, отец взял охотничье ружье и устроил стрельбу внутри дома, а затем продолжил стрелять во дворе и стал целиться в полицейских.

Рядом с домом оказался местный фельдшер, который попытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух стражам порядка пришлось открыть огонь по предполагаемому педофилу. Они ранили его в бедро. Вскоре после этого мужчину госпитализировали.