Блогерша раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок

Блогер Анна Ланье: придать свежий запах одежде на длительный срок поможет мыльная стружка

Блогерша Анна Ланье раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша заявила, что добиться указанного эффекта поможет мыльная стружка. Ее следует разместить в том месте, где хранятся выстиранные и высушенные наряды. «После этого вещи долго пахнут свежестью и чистотой», — заверила автор видео, пояснив, что данному лайфхаку ее научила бабушка.

Зрители поделились подобным опытом. «Моя мама делала так же», «Отличная идея», «Кроме того, мыло помогает бороться с молью», — прокомментировали они.

В августе эксперты портала Lifehacker назвали причины неприятного запаха от одежды и способы его устранения. Данное явление можно наблюдать, если оставить вещи надолго в стиральной машине или сушить их при высокой влажности. Кроме того, неприятный запах также может ощущаться на пропитавшихся потом предметах гардероба, которые успели высохнуть до стирки.