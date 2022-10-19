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15:07, 19 октября 2022Ценности

Блогерша раскрыла частую ошибку в применении популярного аксессуара для волос

Блогерша Роуз посоветовала надевать повязку для волос на голову бантом назад

Кадр: видео @rose.friederike

Блогерша Роуз раскрыла ошибку применения популярного аксессуара для волос. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Известно, что повязка с бантом предназначена для того, чтобы обеспечить комфорт во время умывания и нанесения макияжа. Однако, по словам юзерши, многие женщины используют ее неправильно, а именно надевают на голову бантом вперед. Такой способ неэффективен, поскольку волосы будут спадать через плечо и мешать, отмечает она.

Пользовательница сети с никнеймом rose.friederike, чей блог насчитывает четыре миллиона подписчиков, рассказала, что на бантах находятся проволоки. Так, на опубликованных кадрах она повернула повязку в противоположную сторону, собрала волосы в пучок и зафиксировала его, согнув концы упомянутого элемента.

Зрители удивились лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Вся моя жизнь была ложью», — высказался один из подписчиков.

В ноябре 2021 года журналисты The Sun раскрыли истинное предназначение внутреннего кармана на женских трусах. Выяснилось, что потайное отделение не предполагает хранение в нем мелких вещей. В действительности второй слой ткани на нижнем белье в области интимных органов является ластовицей, которая предназначена для гигиенических целей.

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Мария Винар
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