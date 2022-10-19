Блогерша раскрыла частую ошибку в применении популярного аксессуара для волос

Блогерша Роуз посоветовала надевать повязку для волос на голову бантом назад

Блогерша Роуз раскрыла ошибку применения популярного аксессуара для волос. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Известно, что повязка с бантом предназначена для того, чтобы обеспечить комфорт во время умывания и нанесения макияжа. Однако, по словам юзерши, многие женщины используют ее неправильно, а именно надевают на голову бантом вперед. Такой способ неэффективен, поскольку волосы будут спадать через плечо и мешать, отмечает она.

Пользовательница сети с никнеймом rose.friederike, чей блог насчитывает четыре миллиона подписчиков, рассказала, что на бантах находятся проволоки. Так, на опубликованных кадрах она повернула повязку в противоположную сторону, собрала волосы в пучок и зафиксировала его, согнув концы упомянутого элемента.

Зрители удивились лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Вся моя жизнь была ложью», — высказался один из подписчиков.

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