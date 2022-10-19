Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео

Обрушившийся на курорт Айя-Напа на Кипре ураган распугал отдыхающих и попал на видео

Мощный ураган снес лежаки и зонты на одном из пляжей курорта Айя-Напа на Кипре и попал на видео. Ролик произошедшего опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

На кадрах видно, как испуганные туристы убегают с пляжа популярного курорта Европы, в то время как ураган приближается к побережью. Сильные порывы ветра подняли в воздух зонты, лежаки и находившийся на пляже мусор.

Как отмечает источник, позже ураган усилился и перерос в торнадо. Между тем, по утверждениям местной полиции, стихия не нанесла серьезного ущерба курорту и отдыхающим.