Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:26, 19 октября 2022Путешествия

Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео

Обрушившийся на курорт Айя-Напа на Кипре ураган распугал отдыхающих и попал на видео

Мощный ураган снес лежаки и зонты на одном из пляжей курорта Айя-Напа на Кипре и попал на видео. Ролик произошедшего опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

На кадрах видно, как испуганные туристы убегают с пляжа популярного курорта Европы, в то время как ураган приближается к побережью. Сильные порывы ветра подняли в воздух зонты, лежаки и находившийся на пляже мусор.

Как отмечает источник, позже ураган усилился и перерос в торнадо. Между тем, по утверждениям местной полиции, стихия не нанесла серьезного ущерба курорту и отдыхающим.

Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о распространении военного положения по России
Во Франции задумались о закрытии железнодорожных линий из-за энергокризиса
Байден заявил о необходимости наращивать добычу нефти в США
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций
Байден заявил о планах высвободить больше нефти из стратегического запаса США
Бородина сообщила о планах родить после 40 лет
Россияне бросились скупать элитное жилье на популярном турецком курорте
России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года
Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.