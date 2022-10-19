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18:34, 19 октября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в смертельном избиении пожилой матери

В Ростовской области 51-летний мужчина избил до смерти 75-летнюю мать во время ссоры

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

В Ростовской области задержали 51-летнего мужчину по подозрению в убийстве 75-летней матери во время ссоры. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 октября пьяный фигурант поссорился с пожилой родственницей в доме, расположенном в поселке Коллективный города Сальск. Россиянин начал избивать мать руками по голове и туловищу, нанеся тяжелые травмы. Женщина скончалась через несколько дней.

По факту смертельного избиения следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас решается вопрос о помещении мужчины в СИЗО.

Ранее в Новомосковске осудили на восемь лет сына, избившего мать и вытолкнувшего ее из окна квартиры.

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Екатерина Власова
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