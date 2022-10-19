Пьяный россиянин до смерти избил собутыльника и получил 5,5 года колонии

В Ярославской области осудили на 5,5 года мужчину, избившего до смерти собутыльника

В Ярославской области суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 57-летнего местного жителя за убийство собутыльника в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в феврале 2021 года фигурант выпивал с другом в квартире на улице Щелокова в городе Данилове. Там они поссорились, и тогда осужденный избил оппонента. Он хотел продолжить драку на улице, но потерпевший не смог идти, упал и ударился головой. Жертву доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее в подмосковном Подольске отправили в СИЗО 27-летнего санитара дома престарелых за убийство постояльца.