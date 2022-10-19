Экономика Италии оказалась под угрозой из-за глобальной проблемы

Экономика Италии оказалась под угрозой из-за проблемы изменения климата

Центральный банк Италии заявил, что экономика страны оказалась под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает Reuters.

По данным аналитиков, к 2100 году ВВП Италии может сократиться на 2,8-9,5 процента. Из-за изменения окружающей среды в ближайшие десятилетия в числе прочего могут пострадать сельское хозяйство и туризм.

Среди возможных последствий эксперты назвали то, что в стране могут разориться некоторые предприятия, которые находятся в районах, подверженных оползням и наводнениям. С проблемами уже столкнулись горнолыжные курорты — из-за нехватки снега они не могут обеспечить полную работу склонов искусственным покрытием.

На экономику повлияла аномальная температура. Итальянцы заметили, что в жаркие дни на производстве происходило больше несчастных случаев, а студенты хуже сдавали экзамены.

В июне 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что климатические изменения и их последствия уже стали угрозой почти для половины человечества. Он подчеркнул необходимость сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году.