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12:46, 19 октября 2022Экономика

Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей

Henley&Partners: Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Россия попала на десятую строчку в рейтинге стран по числу сверхбогатых людей, владеющих капиталом от 100 миллионов долларов, говорится в совместном исследовании Henley&Partners и New World Wealth.

Всего в мире 25 490 сверхбогачей. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество взлетело более чем вдвое. Больше всего таких людей живут в США (9730), Китае и Индии (2021 и 1132 человека соответственно). Также вошли в петерку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей Великобритания и Германия.

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В России эксперты насчитали 435 сверхбогатых людей. По прогнозам исследователей, в ближайшие годы число состоятельных людей будет быстро расти в странах Азии и Африки. При этом ожидается, что самый быстрый прирост в следующем десятилетии продемонстрирует Вьетнам, с темпами роста в 95 процентов в отраслях недвижимости, технологий и финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что на долю 10 процентов самых обеспеченных россиян приходилось по итогам второго квартала 30 процентов денежных доходов населения. У 10 процентов беднейших граждан находится только два процента общих доходов. Средний доход в беднейшей 10-процентной группе составил 8,86 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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