Henley&Partners: Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей

Россия попала на десятую строчку в рейтинге стран по числу сверхбогатых людей, владеющих капиталом от 100 миллионов долларов, говорится в совместном исследовании Henley&Partners и New World Wealth.

Всего в мире 25 490 сверхбогачей. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество взлетело более чем вдвое. Больше всего таких людей живут в США (9730), Китае и Индии (2021 и 1132 человека соответственно). Также вошли в петерку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей Великобритания и Германия.

В России эксперты насчитали 435 сверхбогатых людей. По прогнозам исследователей, в ближайшие годы число состоятельных людей будет быстро расти в странах Азии и Африки. При этом ожидается, что самый быстрый прирост в следующем десятилетии продемонстрирует Вьетнам, с темпами роста в 95 процентов в отраслях недвижимости, технологий и финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что на долю 10 процентов самых обеспеченных россиян приходилось по итогам второго квартала 30 процентов денежных доходов населения. У 10 процентов беднейших граждан находится только два процента общих доходов. Средний доход в беднейшей 10-процентной группе составил 8,86 тысячи рублей.