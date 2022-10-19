Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети

Блогерша Мелисса изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Блогерша Мелисса изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом melissaexotic, чей блог насчитывает более 258 тысяч подписчиков, продемонстрировала свое лицо без макияжа. При этом она была запечатлена с собранными волосами, сидя на сером диване. Затем юзерша показала себя после преображения: она выровняла тон кожи, покрасила брови, добавила контуринг, оформила черные графичные стрелки на глазах, нанесла тушь на ресницы и нюдовую помаду на губы. Кроме того, она надела на голову парик с длинными черными прядями.

Видео стало вирусным, набрав более семь миллионов просмотров. Некоторые зрители отметили, что после подобных роликов они перестают верить людям. «Вот почему у меня проблемы с доверием», «Это другой человек», — писали юзеры. В то же время были и те подписчики, кто оценил преображение Мелиссы. «Черт возьми, это должно быть незаконно», «У меня отвисла челюсть», — высказывались они.

В мае блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. В начале ролика пользовательница сети с никнеймом evalynbarbii продемонстрировала свою внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — сказала Эвелин.