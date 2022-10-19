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19:28, 19 октября 2022Культура

Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки

Актер Мэттью Перри рассказал, что несколько лет назад едва не скончался из-за опиоидов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», рассказал, что несколько лет назад едва не скончался из-за разрыва толстой кишки. Об этом сообщает People.

Артист заявил, что его проблемы со здоровьем начались из-за опиоидов. Четыре года назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание всего лишь в два процента.

«Меня подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо вашего сердца и легких. Никто не выживает после такого», — сказал актер.

За последние годы он пережил 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию. Перри утверждает, что в настоящий момент ведет трезвый образ жизни. «Мой терапевт сказал: "В следующий раз, когда вы подумаете о приеме оксикодона, просто представьте, что будете ходить с калоприемником всю оставшуюся жизнь". И маленькое окошко открылось, и я пролез в него, и мне больше не нужен оксикодон», — поделился актер.

Ранее он признался, что страдал от пристрастия к наркотикам и алкоголю на протяжении всех десяти лет (1994-2004) съемок телешоу «Друзья». По словам Перри, в самые трудные для него времена он ежедневно выпивал почти литр водки и принимал до 30 таблеток.

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Марина Погосян
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