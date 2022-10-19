Глава МВД Колокольцев сообщил об изъятии 44 килограммов наркотиков у членов ОПГ

Глава МВД Колокольцев: изъято 44 кг наркотиков у членов ОПГ во Владимирской области

Полицейские провели спецоперацию по ликвидации подпольной нарколаборатории во Владимирской области, у членов организованной преступной группировки (ОПГ) изъято 44 килограмма запрещенных веществ. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Совместно с сотрудниками ФСБ полиция установила частный дом, в котором жители Владимирской и Московской областей организовали производство синтетических наркотиков. Там обнаружено около трех тысяч литров химических реактивов и лабораторное оборудование.

Задержаны двое подозреваемых, установлены еще двое соучастников — граждане Молдавии, занимавшиеся перевозкой наркотиков. Также был пойман сообщник, которого за рулем грузового автомобиля остановили правоохранители на посту ДПС в Ковровском районе Владимирской области. В автомобиле полицейские обнаружили 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны.

Возбуждено уголовное дело. Все пятеро фигурантов заключены под стражу.