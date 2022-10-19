Российского заключенного обвинили в убийстве собутыльника на пустыре в 2005 году

Под Архангельском заключенного обвинили в убийстве 20-летнего собутыльника в 2005 году

В Архангельской области 46-летнему заключенному предъявили обвинение в убийстве собутыльника 17-летней давности. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Козырева.

Отмечается, что сейчас мужчина отбывает наказание в колонии за убийство двоих человек.

По данным следствия, в ночь на 21 августа 2005 года на пустыре возле Троицкого проспекта в Архангельске нетрезвый россиянин во время конфликта более 40 раз ударил ножом 20-летнего потерпевшего в голову, шею и грудь, после чего сбежал с места преступления. Раненый юноша скончался, его тело обнаружили на следующее утро.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В 2022 году благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска личность предполагаемого преступника была установлена. Он признался в содеянном и рассказал, что в ночь убийства употреблял спиртное возле Макаровских бань на берегу Северной Двины вместе с случайным знакомым. В какой-то момент молодые люди поссорились, их конфликт перерос в драку, которая закончилась поножовщиной.

7 октября сообщалось, что в Новосибирске приятели убили собутыльника во время застолья и спрятали его тело в сумку.