В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона
Глава Винницкой ОВА Борзов заявил о ракетном обстреле региона
Винницкая область Украины оказалась под ракетным обстрелом. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов заявил в своем Telegram-канале.
Глава региона предупредил местных жителей о ракетных ударах и призвал оставаться в укрытиях.
19 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее также стало известно о взрывах в Киеве и Ивано-Франковской области республики.