В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона

Глава Винницкой ОВА Борзов заявил о ракетном обстреле региона

Винницкая область Украины оказалась под ракетным обстрелом. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов заявил в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил местных жителей о ракетных ударах и призвал оставаться в укрытиях.

19 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее также стало известно о взрывах в Киеве и Ивано-Франковской области республики.