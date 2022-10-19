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07:52, 19 октября 2022Экономика

Стало известно о планах шведского автогиганта продать бизнес в России

«Ведомости»: компания Volvo допускает продажу полную или частичную бизнеса в России

Фото: Claudio Breciani / TT News Agency / Reuters

Компания Volvo Group, которая с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России, допускает полную или частичную продажу бизнеса в стране. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании.

При этом он подчеркнул, что шведский автогигант рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Уточняется, что российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.

Кроме того, топ-менеджер автозавода на территории СНГ рассказал, что Volvo прислала на рассмотрение предложение о приобретении всего своего бизнеса в России, отмечает издание. Планируется, что компания выйдет на сделку до конца текущего года или в I квартале 2023 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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