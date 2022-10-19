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15:05, 19 октября 2022Россия

Юрист перечислил особенности военного положения в четырех регионах России

Юрист Карабанов: в регионах с военным положением усилят меры по охране порядка

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Режим военного положения вводится в случае агрессии против страны или непосредственной ее угрозы. В этот период в регионах, где введено военное положение, действует соответствующий закон, описывающий нюансы жизни общества в данное время. Об этом «Ленте.ру» рассказал московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«В России действует Федеральный конституционный закон "О военном положении", который закрепляет основные положения, действующие во время этого правового режима, — сказал Карабанов. — По этому закону в случае введения военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств, а также лиц без гражданства».

Правозащитник добавил, что по закону военное положение вводится в России указом президента. Одобрить его введение должен Совет Федерации большинством голосов в течение 48 часов.

«При военном положении может также вводиться ряд мер. Во-первых, это изъятие имущества у граждан — в последующем государство должно будет это компенсировать. Также вводится запрет на забастовки, митинги, демонстрации. Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд. Усиливаются и меры по охране общественного порядка», — перечислил Карабанов.

Также, по словам адвоката, могут вводиться меры контроля за работой объектов транспорта, СМИ, ограничения передвижений, приостановка деятельности партий и религиозных объединений. Возможно и привлечение граждан к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения оружия противником, а также для восстановления объектов экономики.

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, это объясняется тем, что в этих регионах уже действовало военное положение.

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Наталия Белова
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