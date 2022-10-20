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22:01, 20 октября 2022Силовые структуры

Суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала

Басманный районный суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Марина Овсянникова

Марина Овсянникова . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Басманный районный суд заочно арестовал скрывшуюся от органов следствия бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщили в суде, журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»).

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию России либо с момента ее задержания в России.

Ранее сообщалось, что Овсянникова покинула Россию после того, как сбежала из-под домашнего ареста, к которому была приговорена в качестве меры пресечения по делу о дискредитации российской армии. По словам адвоката, Овсянникова уехала «в одну из европейских стран», где сейчас находится под защитой.

Бывшему редактору Первого канала предъявили обвинение по статье о фейках про ВС РФ из-за одиночного пикета. 14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить специальную военную операцию России на Украине.

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Марина Совина
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