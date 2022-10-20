Женщинам из больших городов назвали неожиданную причину их полноты

Ученые из США назвали загрязненный воздух причиной полноты женщин старше 40 лет

Исследователи Мичиганского университета назвали грязный воздух неожиданной причиной полноты жительниц больших городов старше 40 лет. Об этом сообщает ScienceDaily.

Автор исследования, врач-эпидемиолог Синь Ван рассказал, что женщины в возрасте 40-50 лет, проживающие в районах с повышенным содержанием в воздухе мелких частиц, диоксида азота и озона, более подвержены набору лишнего веса. Причем этот эффект не зависит от образа жизни.

Ученые из США также заявили, что у наблюдаемых американок из мегаполисов с загрязненным воздухом уровень жира в организме был в среднем на 1,1 килограмма выше, чем у жительниц других районов. В исследовании принимали участие 1654 женщины европейского, африканского и азиатского происхождения.

Лучшим способом справиться с излишней полнотой, по мнению исследователей, для горожанок остаются регулярные занятия спортом.

Ван также отметил, что выводы его исследования касаются только женщин возрастной группы 40-50 лет и не распространяются на мужчин и женщин другого возраста.

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