Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:49, 20 октября 2022Культура

Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»

Актер Лоренс Фишберн не пожалел, что отказался от съемок в «Матрице: Воскрешение»
Лоренс Фишберн

Лоренс Фишберн . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер Лоренс Фишберн в беседе с Variety оценил фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение», являющийся четвертым в серии «Матрица».

Актер отметил, что новая часть была «не так плоха». «Но и не так хороша, как я надеялся. Однако мне показалось, что Керри-Энн [Мосс] и Киану [Ривз] действительно сделали свое дело», — сказал он.

По словам актера, он не пожалел, что отказался от съемок. Фишберн исполнил роль капитана корабля «Навуходоносор» Морфеуса в первых трех фильмах научно-фантастической франшизы.

Лента Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» вышла в прокат 16 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Красноярский губернатор ответил на сообщение об аресте его сына по запросу США
Украинский пленный рассказал о нарушениях спецназом Минских соглашений
Стало известно о пытках пленных россиян током на Украине
Сыгравший Морфеуса актер оценил четвертую часть «Матрицы»
В Народной милиции ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении
В Праге начнется суд над россиянином Франчетти
Автор «Хранителей» запретил HBO беспокоить его по поводу экранизации
Раскрыты катастрофические последствия коллапса Гольфстрима
Минобороны показало кадры боевой работы связистов в ходе спецоперации на Украине
В Госдуме высказались о вечеринке с накрашенными мужчинами в Дагестане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.