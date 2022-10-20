69-я параллель
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18:19, 20 октября 202269-я параллель

На уроке «Разговоры о важном» передумали обсуждать традиционные ценности

В школах РФ на уроке «Разговоры о важном» расскажут о ледоколах вместо ценностей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стала известна замена теме традиционных ценностей на уроке «Разговоры о важном» — на изменение программы предмета обратило внимание издание «Мел».

Вместо запланированного на 24 октября урока о гетеросексуальной семье, школьников ждет занятие на тему «Россия — мировой лидер атомной отрасли». В рамках урока учащиеся узнают о Северном морском пути и его флагманах, атомных ледоколах.

Младшеклассники совершат «путешествие» на Северный полюс, а ученикам старших классов нужно будет рассказать о работе атомного реактора.

Ранее сообщалось, что на полях Восточного экономического форума состоялось первое заседание совета участников судоходства по Северному морскому пути, цель которого — объединение усилий по обеспечению безопасности, коммерческой привлекательности и устойчивой навигации по этому маршруту.

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Валерий Розенберг
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