Испания обучит несколько сотен солдат ВСУ

El País: Испания обучит 400 солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС

Испания обучит несколько сотен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках тренировочной миссии Европейского союза (ЕС), передает El País.

Уточняется, что всего в рамках инициативы власти Испании готовы обучить 400 из 15 тысяч украинских солдат, при этом отмечается, что показатель ориентировочный. По данным газеты, бюджет мероприятия составит 106,7 миллиона евро.

Евросоюз взял на себя обязательство по координации, руководству и финансированию подготовки украинских военнослужащих. Также известно, что некоторые страны объединения начали самостоятельно проводить обучение для ВСУ, среди таких стран Испания, которая успела обучить 19 украинских солдат управлению зенитными ракетами Aspide. Также отмечается, что Мадрид передаст соответствующие ракеты Киеву.

Прибытие новой группы солдат ВСУ в королевство ожидается в ноябре. Кроме того, существует вероятность, что Испании придется обучать их обращению с зенитными ракетами Hawk.

Ранее сообщалось, что Мадрид передаст Киеву системы противовоздушной обороны. Министр обороны Украины Алексей Резников также поблагодарил испанскую коллегу Маргариту Роблес за решение предоставить украинской стороне зенитно-ракетные комплексы.