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18:12, 20 октября 2022Силовые структуры

В отношении Алексея Навального возбудили новое дело

Адвокат заявил о возбуждении нового дела о призывах к терроризму в отношении Навального
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Адвокат заявил о возбуждении нового дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма в отношении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом в четверг, 20 октября, сообщает «Интерфакс».

Дело возбудил Следственный комитета России (СКР). Навального подозревают в публичных призывах к экстремизму и терроризму, пропаганде терроризма, финансированию экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

14 июня стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. Ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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