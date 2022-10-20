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19:33, 20 октября 2022Силовые структуры

Российская студентка откуcила язык одноглазому насильнику и спаслась

В Московской области 16-летняя студентка колледжа откусила язык насильнику

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

В Московской области на 16-летнюю студентку колледжа набросился мужчина и попытался изнасиловать, однако девушка откусила ему часть языка и смогла спастись. Об этом в четверг, 20 октября, сообщило издание «МК».

Вечером 19 октября в окрестностях деревни Райки Лосино-Петровского городского округа неизвестный напал на несовершеннолетнюю девушку, когда та, возвращаясь домой, шла от автобусной остановки. Сопротивляясь, российская студентка укусила насильника и смогла убежать. О произошедшем она сразу сообщила в полицию. Девушка рассказала, что нападавший был азиатской внешности и с медицинской повязкой на одном глазу.

На месте происшествия правоохранители нашли откушенную часть языка злоумышленника. Его личность пока не установлена.

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Илона Палей
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