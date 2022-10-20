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20:32, 20 октября 2022Силовые структуры

Молодой россиянин зарезал собутыльника и вынес его тело к мусорным бакам

В Сергиевом Посаде 19-летний юноша зарезал 53-летнего собутыльника и поджег его квартиру

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сергиевом Посаде следователи предъявили обвинения 19-летнему юноше в убийстве 53-летнего собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, 18 октября фигурант выпивал со своим знакомым, и они поссорились. Тогда молодой человек избил оппонента и напал на него со складным ножом, нанеся смертельные ранения. Юноша хотел скрыть преступление и вынес тело на мусорную площадку, а квартиру поджег. Пожарным удалось потушить пламя, а погибшего вскоре нашли коммунальщики при вывозе мусора.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Фигурант признал вину.

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Екатерина Власова
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