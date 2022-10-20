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16:02, 20 октября 2022Интернет и СМИ

«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах

«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в Нижегородской области и ХМАО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Сферум» интегрировал электронные дневники и журналы в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Таким образом, эти регионы стали первыми в стране, где появилась возможность полноценно использовать платформу прямо из локальных образовательных систем, сообщается в пресс-релизе VK, поступившем «Ленте.ру».

Интеграция сделала сервис для педагогов и учеников более удобным и функциональным. Учителя могут планировать и проводить онлайн-уроки, которые появятся в расписании школьников, а также создавать чаты с детьми и родителями в учебном профиле.

«Педагоги, школьники и их родители могут быстро, удобно и безопасно переключаться между сервисами, когда это необходимо, и получают доступ к полезному функционалу обеих платформ», — прокомментировал гендиректор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Отмечается, что в ближайшее время платформа планирует завершить процесс интеграции журналов и дневников в ряде других регионов.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года в рамках создания «Цифровой образовательной среды».

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Варвара Кошечкина
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