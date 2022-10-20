В Липецкой области введены дополнительные меры поддержки семей участников СВО

В Липецкой области введены дополнительные меры поддержки членов семей участников СВО

В Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова вводятся дополнительные меры поддержки членов семей участников специальной военной операции. Новый законопроект одобрили депутаты на очередной сессии областного Совета.

Родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд — 50 процентов стоимости без ограничения числа поездок на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием, смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.

Также родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Важно, что льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон «О транспортном налоге в Липецкой области».

Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам. «Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы», — поручил Игорь Артамонов.

В четверг, 20 октября, под председательством губернатора области состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в соответствии с указом президента. На встрече были определены первоочередные задачи на период действия в регионе уровня повышенной готовности.

В ближайшее время в регионе проверят критически важную инфраструктуру и возьмут ее под усиленную охрану. Проанализируют и при необходимости скорректируют мобилизационный план. Приведут в надлежащее состояние укрытия и организуют учения по гражданской обороне. Военнослужащих, как и прежде, обеспечат всем необходимым, всестороннюю поддержку окажут их семьям.

«Хочу подчеркнуть, что для жителей региона никаких ограничений не вводится и пока не предвидится. Речь идет о подготовительно-проверочной работе, которую мы должны провести в соответствии с указом президента России», — отметил глава региона.

