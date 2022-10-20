Мужчина зашел в общественный туалет и увидел одну из самых ядовитых змей в мире

The Mirror: мужчина увидел смертельно ядовитую восточную коричневую змею в туалете кафе

Мужчина из австралийского штата Квинсленд зашел в общественный туалет кафе Alex Surf Club и увидел восточную коричневую змею — одну из самых ядовитых змей в мире. Об этом сообщает The Mirror.

Смертельно ядовитая змея свернулась кольцами на крышке мусорного ведра в кабинке туалета. Отмечается, что ее длина составила более метра.

В заведение прибыла спасательная команда из организации Sunshine Coast Snake Catchers. Рептилия была поймана и выпущена в естественную среду обитания.

Sunshine Coast Snake Catchers рассказали о произошедшем в социальной сети и поделились фотографиями рептилии. «Спасибо всем людям, которые держались на безопасном расстоянии и следили за змеей», — написали сотрудники организации.

Восточная коричневая змея распространена по всему восточному побережью Австралии. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей. Змея редко нападает первая, но если ее беспокоят — начинает яростно защищаться.

Ранее сообщалось, что в Индии учитель обнаружил кобру, которая заползла в рюкзак десятиклассницы. В результате инцидента никто не пострадал.

