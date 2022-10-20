Туристка спросила дорогу у прохожего и обручилась с ним спустя две недели

CNN Travel: туристка влюбилась в африканца и обручилась с ним спустя две недели

Рэйчел Декост из США приехала в Бенин, Западная Африка, влюбилась в незнакомца и обручилась с ним спустя две недели. Об этом сообщает CNN Travel.

Декост оказалась в Бенине, изучив свою родословную и планируя путешествие по африканским странам, в которых жили ее предки. Заселившись в отель, она попыталась найти менеджера, чтобы спросить дорогу до города Уида, но безуспешно. Тогда она вышла на улицу и подошла к прохожему, который садился на свой мотоцикл. Мужчина рассказал, как добраться до города, но вскоре предложил отвезти женщину туда самостоятельно. «Я рискнула и запрыгнула его мотоцикл без шлема», — вспоминает Декост.

Туристка узнала, что незнакомца зовут Оноре Орогбо, он отец-одиночка и владелец бизнеса. Доехав до Уиды, Декост предложила Орогбо пообедать вместе с ней. Женщина путешествовала одна, поэтому ради своей безопасности солгала, что замужем, несмотря на вежливость и доброту африканца. Декост поделилась с Орогбо своими планами и спросила, может ли он стать ее гидом по Бенину на ближайшие несколько дней. После недолгих уговоров мужчина согласился.

Проведя несколько дней вместе, Декост почувствовалась, что сблизилась с новым знакомым. Ее также тронуло отношение Орогбо к его единственному сыну. Она узнала, что мужчина вложил все свои деньги в образование ребенка. «Он сказал, что возможности ребенка важнее, чем покупка нового мотоцикла. И я подумала: "Вау, это ценности моих родителей". Это также были и мои ценности», — говорит туристка.

Позже Орогбо предложил Декост отправиться с ним в соседнюю страну Того. Женщина провела с африканцем еще несколько дней и поняла, что влюбилась. «Я сказала ему, что на самом деле не замужем. Он был очень рад это слышать. С этого момента мы стали парой», — рассказывает женщина.

Так как Декост должна была вернуться в США, влюбленные приняли решение обручиться. Орогбо также согласился переехать к будущей супруге через некоторое время вместе со своим сыном, отметив, что решил «следовать зову сердца». Молодожены расстались на полгода, после чего Декост вернулась в Бенин и вышла замуж за Орогбо.

Через некоторое время мужчина вместе с сыном переехали к Декост в Канаду. Сейчас супруги вместе воспитывают сына и управляют бизнесом по продаже теплых пижам с африканскими принтами, под названием Woke Apparel. Орогбо считает, что встреча с Декост была его «судьбой».

Ранее сообщалось, что 60-летняя Дебора Бабу из США уехала в Африку и вышла замуж за представителя африканского племени масаи, который вдвое младше нее. Теперь Дебора носит имя Нашипай, которое ей дала семья супруга, и живет в Танзании в семейном комплексе под названием «бома».

