146-килограммовая женщина застряла на водной горке и решила похудеть

Daily Record: застрявшая на водной горке женщина решила похудеть из-за стыда

26-летняя Наоми Смит из Шотландии, Великобритания, решила сделать операцию по шунтированию желудка и похудеть после того, как застряла на водной горке. Об этом сообщает Daily Record.

146-килограммовая женщина рассказала, что начала набирать вес во время полового созревания. Она боялась ходить в школу из-за стыда, и над ней постоянно смеялись одноклассники. «Однажды ко мне подъехали подростки на машине. Они опустили окна, начали смеяться надо мной и бросать в меня сладости», — вспоминает британка.

В результате издевательств, которые пришлось пережить женщине, у нее появилось расстройство пищевого поведения. Она могла не есть несколько дней, а после сильно переедать. «Я знала, что единственное, что заставляет меня чувствовать себя спокойной и счастливой, — это еда», — рассказывает Смит. Она утверждает, что уже перепробовала все диеты, но ничего не смогло помочь ей похудеть.

В июне этого года женщине диагностировали липедему — хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется аномальным распределением жировой ткани. Сейчас Смит ежедневно принимает болеутоляющие средства. Врачи посоветовали ей похудеть, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, усугубляемую болезнью.

Отправной точкой для похудения стал инцидент в аквапарке. Смит собиралась прокатиться на водной горке, но застряла в трубе и не смогла съехать вниз. «В тот момент в глубине души мне хотелось убежать, заплакать и пропасть навсегда, потому что мне было очень стыдно», — говорит она.

Женщина приняла решение сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы снова стать здоровой и активной. Она создала аккаунт для пожертвований на краудфандинговой платформе GoFundMe, где планирует собрать 3,5 тысячи фунтов стерлингов (244 тысячи рублей). Она призналась, что мечтает гулять с сыном и стать лучшей версией себя.

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