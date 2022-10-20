Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:05, 20 октября 2022Из жизни

146-килограммовая женщина застряла на водной горке и решила похудеть

Daily Record: застрявшая на водной горке женщина решила похудеть из-за стыда

Фото: Konrad Burdyn / Unsplash

26-летняя Наоми Смит из Шотландии, Великобритания, решила сделать операцию по шунтированию желудка и похудеть после того, как застряла на водной горке. Об этом сообщает Daily Record.

146-килограммовая женщина рассказала, что начала набирать вес во время полового созревания. Она боялась ходить в школу из-за стыда, и над ней постоянно смеялись одноклассники. «Однажды ко мне подъехали подростки на машине. Они опустили окна, начали смеяться надо мной и бросать в меня сладости», — вспоминает британка.

В результате издевательств, которые пришлось пережить женщине, у нее появилось расстройство пищевого поведения. Она могла не есть несколько дней, а после сильно переедать. «Я знала, что единственное, что заставляет меня чувствовать себя спокойной и счастливой, — это еда», — рассказывает Смит. Она утверждает, что уже перепробовала все диеты, но ничего не смогло помочь ей похудеть.

В июне этого года женщине диагностировали липедему — хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется аномальным распределением жировой ткани. Сейчас Смит ежедневно принимает болеутоляющие средства. Врачи посоветовали ей похудеть, чтобы уменьшить нагрузку на суставы, усугубляемую болезнью.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Отправной точкой для похудения стал инцидент в аквапарке. Смит собиралась прокатиться на водной горке, но застряла в трубе и не смогла съехать вниз. «В тот момент в глубине души мне хотелось убежать, заплакать и пропасть навсегда, потому что мне было очень стыдно», — говорит она.

Женщина приняла решение сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы снова стать здоровой и активной. Она создала аккаунт для пожертвований на краудфандинговой платформе GoFundMe, где планирует собрать 3,5 тысячи фунтов стерлингов (244 тысячи рублей). Она призналась, что мечтает гулять с сыном и стать лучшей версией себя.

Ранее сообщалось, что житель США, весивший более 200 килограммов, похудел на 91 килограмм благодаря двум простым правилам. Тем, кто хочет похудеть, Мерфи советует постепенно увеличивать физические нагрузки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Израиле раскрыли решение России для разрушения гегемонии США
Москвичам пообещали дискомфортную погоду
Спрос россиян на кредиты резко упал
На Украине удивились предложению США о «перекрытии крана» финансирования
Россиянка до смерти забила возлюбленного сковородкой и ушла спать
Врач назвал пять способов не заболеть осенью
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Пригожин рассказал о стоимости дома в Швейцарии
США отказались верить версии Ирана по дронам на Украине
В Николаеве произошли взрывы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.