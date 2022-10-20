Россиянин ударил подростка трубой по голове и сбежал от полиции

В Белгороде мужчина ударил металлической трубой подростка и сбежал

В Белгороде правоохранители задержали 34-летнего местного жителя за нападение на 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 16 октября между мужчиной и подростком произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил несовершеннолетнего по голове металлической трубой, а потом сбежал. В результате нападения пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Полиция нашла и задержала россиянина по горячим следам.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

10 октября сообщалось, что в Липецкой области задержали 60-летнего жителя села Кривополянье по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка. Мужчина ударил ребенка ножом в живот из-за насмешек.