Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянин ударил подростка трубой по голове и сбежал от полиции

В Белгороде мужчина ударил металлической трубой подростка и сбежал

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

В Белгороде правоохранители задержали 34-летнего местного жителя за нападение на 17-летнего подростка. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 16 октября между мужчиной и подростком произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил несовершеннолетнего по голове металлической трубой, а потом сбежал. В результате нападения пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Полиция нашла и задержала россиянина по горячим следам.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

10 октября сообщалось, что в Липецкой области задержали 60-летнего жителя села Кривополянье по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка. Мужчина ударил ребенка ножом в живот из-за насмешек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.