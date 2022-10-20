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18:41, 20 октября 2022Интернет и СМИ

Известная юмористка раскрыла связанную с популярностью проблему

Юмористка Яровицына рассказала, что из-за популярности ей стало сложнее гулять по Москве
Зоя Яровицына

Зоя Яровицына. Кадр: Lena Kuka crew / YouTube

Российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что из-за популярности ей стало сложнее гулять в одиночестве, так как незнакомцы часто узнают ее и заводят с ней разговор. Проблему, связанную с известностью, она раскрыла в шоу «Надкаст». Выпуск доступен на платформе The Hole.

Яровицына призналась, что очень любит одна долго ходить пешком по Москве: это помогает ей отдохнуть и «разгружает голову». Ранее с прогулками, по словам комикессы, не возникало никаких проблем. «Ненакрашенная просто вот иду, в наушниках, в себе, идешь и свои какие-то мысли думаешь», — вспомнила она.

Однако в 2022 году Яровицыну стали чаще узнавать в общественных местах, в связи с чем ее хобби «захромало». Юмористка выразила уверенность в том, что рост популярности был связан с ее активностью в Telegram-канале «Круги на полях», где комики в коротких видео общались друг с другом на различные темы.

«Мне уже не кайф, что я иду, и за прогулку пять-шесть, несколько раз меня дергают, выдергивают из моего какого-то состояния, в которое я ушла. Надо сфоткаться [еще]. Я еще некрасивая всегда, когда я иду гулять», — посетовала Яровицына. Она добавила, что в связи с этим стала надевать на прогулки кепку, чтобы ее было труднее узнать.

Ранее Яровицына рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней в начале карьеры. Комикесса призналась, что однажды досрочно завершила выступление из-за шума в помещении, после чего ей было стыдно перед зрителями.

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Маргарита Щигарева
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