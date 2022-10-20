Сообщение о низких зарплатах мобилизованных оказалось частично недостоверным

Информация о минимальных зарплатах мобилизованных оказалась частично недостоверной

Сообщение о том, что мобилизованные россияне начали получать минимальные выплаты за службу, оказалось частично недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в СМИ и соцсетях в середине октября. Одна из первых появилась на портале UFA1.RU 19 октября. В публикации утверждалось, что мобилизованные из Башкирии получили первые выплаты, при этом размер зарплат оказался минимальным. Так, жены мобилизованных мужчин сообщили, что на выданные им карты было начислено всего порядка 1800 рублей.

Подобные сообщения поступали и из других российских регионов. В частности, на отсутствие выплат жаловались семьи мобилизованных из Свердловской, Пензенской и Тюменской областей. Утверждалось, что призванные из этих регионов в рамках частичной мобилизации военнослужащие получили в качестве зарплаты около 1 тысячи рублей и меньше.

Министр труда и соцзащиты Пензенской области Алексей Качан 20 октября пояснил порталу «Столица 58», что пока военнослужащим были начислены деньги только за конец сентября, когда их только отправили из военкомата в пункты временного размещения. При этом довольствие за октябрь еще не поступало — оно будет выплачено позже. Кроме того, пояснил чиновник, поскольку мобилизованных не определили на конкретные должности, они пока не получали надбавок к зарплате.

На горячей линии по мобилизации в ответ на запрос UFA1.RU заявили, что зарплата мобилизованным начисляется за предыдущий месяц с 10-го по 20-е число ежемесячно. Таким образом, полученные призванными на службу россиянами суммы — выплаты, начисленные за несколько дней, до 10-го числа. Там уточнили, что, вероятно, на данный момент просто пришли еще не все положенные деньги.

В свою очередь омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила в беседе с порталом E1.RU, что задержки выплат могут быть связаны с тем, что списки призванных по мобилизации постоянно уточняются для исправления допущенных при призыве ошибок. В то же время в региональном военкомате сообщили, что многим деньги уже были переведены, и проблемы возникают только в частных случаях при снятии наличных.

Еще в конце сентября военный комиссар Московской области Алексей Астахов называл приблизительные суммы, которые будут получать призванные в рамках частичной мобилизации граждане. Он отмечал, что зарплата тех, кто находится в местах постоянной дислокации, составит 40-60 тысяч рублей. При переходе же военнослужащих в зону военных действий их зарплаты будут расти: так, рядовые будут получать от 135 тысяч рублей, прапорщики и офицеры — 150-200 тысяч, писала «Российская газета».

При этом 19 октября президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть будет составлять 195 тысяч рублей, передавало РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.

Публикация получила достаточно широкий охват в СМИ и соцсетях. Так, о ситуации с минимальными выплатами мобилизованными писала «Общественная служба новостей», Business FM и региональные порталы. Также подобные публикации размещали пользователи и паблики в соцсетях.